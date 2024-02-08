Жена Панкратова-Черного заявила, что актер поскользнулся и повредил ребро

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный поскользнулся и повредил ребро. В данный момент он находится дома. Об этом РИА Новости сообщила его жена Юлия Монахова.

"Он упал в гололед, повредил ребро… Он собирается на гастроли уже ехать. Я, правда, хочу, чтобы он посидел, немножко отдохнул", – рассказала она, комментируя самочувствие 74-летнего супруга.

Широкую известность Панкратов-Черный получил благодаря ролям в фильмах Карена Шахназарова "Мы из джаза" и "Зимний вечер в Гаграх". Кроме того, он снимался в кинолентах "Где находится Нофелет?", "Забытая мелодия для флейты", "За прекрасных дам!", "Небеса обетованные" и других.

В 2005 году он был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, в 2008-м – орденом Дружбы в Южной Осетии.

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино Ольга Яковлева была доставлена в московскую больницу. Затронув тему своего самочувствия, она сказала, что "пока неизвестно". Также врачи пока не сообщили о сроках выписки, добавила Яковлева.



"Киноулица": Александр Панкратов-Черный