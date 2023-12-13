Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народную артистку РСФСР, актрису Ларису Лужину госпитализировали с нарушением сердечного ритма в Москве. Об этом сама актриса рассказала ТАСС.

По словам женщины, ее направили для оказания помощи в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени А. В. Вишневского.

"Не переживайте, я действительно нахожусь в госпитале Вишневского. Сердце сорвало, ритм нарушился", – сообщила она.

Лужина добавила, что сейчас с ней все нормально и она чувствует себя хорошо.

Ранее об улучшении самочувствия сообщил продюсер Иосиф Пригожин. До этого его внепланово госпитализировали. О причинах госпитализации официально не сообщалось, однако СМИ писали, что у Пригожина был сильный грипп.

