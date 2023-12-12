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12 декабря, 16:15

Шоу-бизнес

Продюсер Пригожин сообщил об улучшении самочувствия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российский продюсер Иосиф Пригожин, которого ранее положили в больницу, сообщил, что его самочувствие улучшилось. Об этом он рассказал в беседе с RT.

"Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях – это всегда риски", – отметил он.

Первым о внеплановой госпитализации Пригожина сообщил директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Станислав Калинкин. Однако причины произошедшего он сообщить не смог.

По информации СМИ, у мужа певицы Валерии был сильный грипп. Также у Пригожина ранее подозревали пневмонию, но причин для паники нет, уверен продюсер. Как уточнил Пригожин во время разговора с журналистами, ему должны были ставить капельницу.

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