12 декабря, 16:15Шоу-бизнес
Продюсер Пригожин сообщил об улучшении самочувствия
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российский продюсер Иосиф Пригожин, которого ранее положили в больницу, сообщил, что его самочувствие улучшилось. Об этом он рассказал в беседе с RT.
"Однозначно уже лучше, вовремя обратился к врачу. Нельзя заниматься самолечением в домашних условиях – это всегда риски", – отметил он.
Первым о внеплановой госпитализации Пригожина сообщил директор продюсерского центра и первый ассистент продюсера Станислав Калинкин. Однако причины произошедшего он сообщить не смог.
По информации СМИ, у мужа певицы Валерии был сильный грипп. Также у Пригожина ранее подозревали пневмонию, но причин для паники нет, уверен продюсер. Как уточнил Пригожин во время разговора с журналистами, ему должны были ставить капельницу.
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