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Каллас отказалась уйти со встречи в Монреале после намека модератора

Каллас попала в неловкую ситуацию на выступлении в Монреале

Фото: Getty Images/Thierry Monasse

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не стала завершать публичную дискуссию в Монреале после того, как модератор намекнул ей о необходимости уйти. Необычный эпизод произошел во время встречи с министром иностранных дел Канады Анитой Ананд в Монреальском университете.

Беседу модерировал политолог Фредерик Меран. Примерно через 40 минут после начала разговора он поблагодарил участниц за содержательную дискуссию, но отметил, что у него осталось много вопросов, которые он не успеет задать из-за плотного графика собеседниц. Он попросил Каллас и Ананд покинуть мероприятие через пять минут.

В ответ глава евродипломатии удивленно посмотрела в зал, вскинула брови и коротко сказала: "Нет!". Аудитория встретила ее реакцию смехом. Затем Меран повторно обратился к участницам встречи и сообщил, что получил указание попросить их немедленно покинуть мероприятие.

Ранее сообщалось, что во время этой встречи Каллас признала, что европейцам становится все сложнее объяснять необходимость дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, общество в странах Европы устало от затянувшегося конфликта. При этом глава евродипломатии призвала европейские государства не ослаблять поддержку Киева и продолжать оказывать ему помощь.

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