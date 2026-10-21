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Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас утверждает, что американские переговорщики уже 1,5 года подталкивают Украину к капитуляции. С таким заявлением она выступила на сессии Европарламента в Страсбурге.

По ее словам, конфликт продолжается до сих пор только благодаря военным поставкам из Европы.

"Почему Украина до сих пор не сдалась? Потому что Европа ее снабжает", – отметила Каллас.

Она также сообщила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать "свои максималистские требования к России", чтобы расходы на войну на Украине не оказались напрасными для Брюсселя.

Ранее президент США Дональд Трамп признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. По его словам, контролируемая российскими военными территория постоянно растет, неделя за неделей. В целом РФ успела освободить "очень большой кусок земли".

Американский лидер подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский должен захотеть урегулировать конфликт, и если он этого не захочет, "это обернется очень плохими последствиями".