21 октября, 04:57Политика
Каллас обвинила США в подталкивании Украины к капитуляции
Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK
Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас утверждает, что американские переговорщики уже 1,5 года подталкивают Украину к капитуляции. С таким заявлением она выступила на сессии Европарламента в Страсбурге.
По ее словам, конфликт продолжается до сих пор только благодаря военным поставкам из Европы.
"Почему Украина до сих пор не сдалась? Потому что Европа ее снабжает", – отметила Каллас.
Она также сообщила, что дипломатическая служба ЕС пытается сформулировать "свои максималистские требования к России", чтобы расходы на войну на Украине не оказались напрасными для Брюсселя.
Ранее президент США Дональд Трамп признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной. По его словам, контролируемая российскими военными территория постоянно растет, неделя за неделей. В целом РФ успела освободить "очень большой кусок земли".
Американский лидер подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский должен захотеть урегулировать конфликт, и если он этого не захочет, "это обернется очень плохими последствиями".
Путин заявил, что создание зоны безопасности на Украине не станет предметом переговоров