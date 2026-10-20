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20 октября, 21:56

Политика

Трамп признал военные успехи РФ на Украине

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп признал военные успехи на Украине, сравнив Россию с движущейся вперед машиной.

"Знаете, Россия – это большая машина. Они просто продолжают медленно продвигаться вперед, и именно это они и делают", – сказал он во время мероприятия в Белом доме.

По его словам, можно говорить, что Украина справляется хорошо или плохо, но контролируемая Россией территория постоянно растет, неделя за неделей. Трамп указал, что под контроль РФ перешел "очень большой кусок земли".

По мнению главы Белого дома, украинский лидер Владимир Зеленский должен захотеть урегулировать конфликт, и если он этого не захочет, "это обернется очень плохими последствиями".

Трамп подчеркнул, что Зеленский мог заключить сделку по урегулированию еще два года назад во время разговора с ним в Овальном кабинете.

"У нас тогда был разговор, который теперь довольно хорошо помнят, с участием Джей Ди (Вэнса, вице-президента США. – Прим. ред.), меня и некоторых других", – добавил он.

По его словам, тогда украинский лидер мог бы заключить хорошую сделку, вероятно, более выгодную, чем та, "которую, возможно, может заключить сейчас".

Европа, как отметил Трамп, устала от украинского конфликта, потратив на него целое состояние. При этом для достижения урегулирования, по его мнению, не обязательна личная встреча Зеленского и Владимира Путина. Он указал, что они могли бы сделать это другим путем.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский не содействует завершению украинского конфликта. По его мнению, Украине следует выставить на мирные переговоры кого-то другого.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что российская сторона готова вести переговоры по урегулированию конфликта только с легитимным представителем украинской власти. По его словам, глава Украины должен взять на себя ответственность и принять решение для прекращения войны.

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