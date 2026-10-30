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30 октября, 18:04

Происшествия

Подросток выжил после падения с 10-го этажа в шахту лифта в Екатеринбурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Екатеринбурге 16-летний подросток упал в шахту лифта с 10-го этажа и выжил. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба городского управления МВД.

Ранее СМИ писали, что юноша забрался в недостроенный жилой комплекс на улице Бажова и случайно провалился в шахту лифта, упав на 1-й этаж. Он смог сам вызвать скорую помощь, в результате у него диагностировали перелом позвоночника.

По факту произошедшего проводится проверка. В МВД уточнили, что законного представителя подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Владельцам здания направили требования устранить недостатки в охране объекта.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудник вневедомственной охраны Выборгского района вытащил 12-летнюю девочку из заполненного водой лифтового колодца. По предварительным данным, она гуляла с друзьями и зашла в заброшенное недостроенное коммерческое здание на Лесном проспекте. В темноте девочка не заметила, что шахта лифта заполнена водой до уровня пола 1-го этажа, и шагнула внутрь.

Оказавшись в холодной воде, она начала тонуть и позвала на помощь. Крики услышал росгвардеец, быстро вытащил ребенка из бетонного резервуара глубиной 3 метра. После этого он отвел девочку в отдел, вызвал скорую помощь, успокоил ее, дал горячего чая и укутал в плед.

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