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05 октября, 13:50

Происшествия

Три человека пострадали при падении лифта в жилом доме в Казахстане

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/daniyar_takhanov

Лифт упал с третьего этажа в жилом комплексе в городе Атырау на западе Казахстана. Внутри находились четыре человека, троих из них госпитализировали, сообщила пресс-служба городской администрации в соцсетях.

Инцидент произошел в блоке Б жилого комплекса "Гранд Атырау", расположенного на улице Кулманова, 1Б. Предварительно, состояние пассажиров, которых доставили в больницу, удовлетворительное.

Один человек не пострадал и отказался от госпитализации. Глава города Данияр Таханов посетил место происшествия и взял ситуацию на личный контроль. Он поручил установить причины аварии и проверить техническое состояние всех лифтов в городе.

Похожий инцидент произошел в Новосибирске. Женщина пострадала при падении лифта в многоквартирном жилом доме на улице Зорге. Она была госпитализирована с травмами.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что подъемник длительное время не работал, а проведенный ранее ремонт не устранил неисправности.

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