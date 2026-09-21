Женщина пострадала при падении лифта в жилом доме в Новосибирске

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Женщина пострадала при падении лифта в многоквартирном жилом доме в Новосибирске. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Зорге. По данным ведомства, пострадавшая была госпитализирована с травмами. Подробностей о ее состоянии нет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что подъемник длительное время не работал, а проведенный ранее ремонт не устранил неисправности. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.

Ранее похожий случай произошел в Челябинске. Там в многоквартирном доме на Прокатной улице сорвался лифт с двумя людьми. У мужчины и женщины травмы ног. Прокуратура начала проверку.

