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21 сентября, 10:07

Происшествия

ФСБ задержала жителя Донецка за подготовку теракта у избирательного участка

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали жителя Донецка, который готовил теракт возле избирательного участка. Мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Фигурант вышел на связь с представителями СБУ через Сеть и согласился помогать противнику в террористической деятельности. По указанию кураторов он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, с помощью БПЛА получил от Киева самодельное взрывное устройство с 2 килограммами пластичной взрывчатки, электронными взрывателями и платой для дистанционного подрыва.

Полученной взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник начинил свой автомобиль. Машину он планировал оставить рядом с одним из избирательных участков региона и взорвать в момент массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года. Довести задуманное до конца мужчина не успел. Его задержали.

Ранее ФСБ задержала жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края и планы размещения боевой техники. Кроме того, он собирал данные о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте. Мужчину арестовали.

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