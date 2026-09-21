ФСБ задержала жителя Донецка за подготовку теракта у избирательного участка

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Силовики задержали жителя Донецка, который готовил теракт возле избирательного участка. Мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Фигурант вышел на связь с представителями СБУ через Сеть и согласился помогать противнику в террористической деятельности. По указанию кураторов он забрал из тайника 20 килограммов взрывчатых веществ, с помощью БПЛА получил от Киева самодельное взрывное устройство с 2 килограммами пластичной взрывчатки, электронными взрывателями и платой для дистанционного подрыва.

Полученной взрывчаткой и поражающими элементами злоумышленник начинил свой автомобиль. Машину он планировал оставить рядом с одним из избирательных участков региона и взорвать в момент массового скопления людей в период выборной кампании 2026 года. Довести задуманное до конца мужчина не успел. Его задержали.

Ранее ФСБ задержала жителя Краснодара, который передавал СБУ информацию о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края и планы размещения боевой техники. Кроме того, он собирал данные о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте. Мужчину арестовали.

