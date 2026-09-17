Житель Севастополя задержан за попытку контрабанды военной техники

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Сотрудники ФСБ задержали на территории Московского региона 47-летнего жителя Севастополя, подозреваемого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ). По его заданию он занимался организацией контрабандных поставок вооружения и военной техники России на территорию Украины через третьи страны. Уточняется, что грузы предназначались для последующего использования противником в зоне СВО.

Ранее российские силовики задержали жителя Краснодара за передачу СБУ информации о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края, а также планов размещения боевой техники.

Кроме того, мужчина собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и пытался получить доступ к корпоративной почте. Возбуждено уголовное дело, суд отправил задержанного под стражу.