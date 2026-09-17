17 сентября, 09:32Политика
ВС РФ поразили "Геранями" три сухогруза и паром в порту Черноморск
Фото: ТАСС/Олег Елков
Армия России нанесла удар по трем сухогрузам и парому в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что суда были задействованы для доставки военных грузов для украинских солдат. Удары наносились беспилотниками "Герань-4 сикер".
Прошедшей ночью российские военные также нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности противника, объектам ВПК, энергетической и транспортной инфраструктуры. Цели находились в Киеве, Запорожье и Одесской области.
Для атаки задействовали высокоточное оружие и БПЛА. Под удар попали и морские суда, которые использовались в интересах украинских военнослужащих.
ВС России нанесли удар по объектам военной промышленности Украины