ВС РФ нанесли массированный удар по промпредприятиям и объектам ВПК Украины

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные ночью 17 сентября нанесли массированный удар по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как заявили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области.

Кроме того, под удар попали морские суда, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее ВС РФ поразили логистический центр в Великой Балке Одесской области, куда поступали военные грузы на Украину из-за границы. Подобные удары посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал закономерными, так как, с его слов, западная "военная помощь" не должна попадать на Украину.