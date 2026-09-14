14 сентября, 09:44Политика
ВС РФ нанесли удары по железнодорожному транспорту ВСУ в пяти областях Украины
Фото: mil.ru
Локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами военного назначения поразили в пяти областях Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.
По данным ведомства, поражение нанесли расчетами ударных БПЛА "Герань-4 сикер". Атаки произошли в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.
Ранее российская авиация отработала по двум целям на украинской территории. В Федоровке Харьковской области удары нанесли по пункту временной дислокации 108-й бригады теробороны ВСУ, а в Земляном Сумской области – по пункту управления дронами 5-го пограничного отряда.
По данным Минобороны, применялись авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции и две ракеты ЛМУР Х-39, все цели поражены.