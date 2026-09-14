ВС РФ нанесли удары по железнодорожному транспорту ВСУ в пяти областях Украины

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Локомотивы и воинские железнодорожные эшелоны с грузами военного назначения поразили в пяти областях Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, поражение нанесли расчетами ударных БПЛА "Герань-4 сикер". Атаки произошли в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее российская авиация отработала по двум целям на украинской территории. В Федоровке Харьковской области удары нанесли по пункту временной дислокации 108-й бригады теробороны ВСУ, а в Земляном Сумской области – по пункту управления дронами 5-го пограничного отряда.

По данным Минобороны, применялись авиабомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции и две ракеты ЛМУР Х-39, все цели поражены.