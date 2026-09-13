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13 сентября, 11:04

Политика

ВС РФ взяли под контроль Черняков Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Населенный пункт Черняков Харьковской области перешел под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля. Внутри Волчанского котла нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Малая Волчья, Бударки и Бузово.

На внешнем кольце окружения поражены подразделения противника в районах Новоалександровки и Приколотного. Кроме того, пресечены попытки ВСУ прорваться из кольца в районах Слизнево и Гогино.

В ведомстве добавили, что продолжается уничтожение блокированных формирований ВСУ в районе населенного пункта Ольховатка.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Веселое в ДНР. Взять под контроль данный населенный пункт удалось благодаря решительным действиям подразделений группировки "Центр".

ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленое в ДНР

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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