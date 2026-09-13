Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Кубань выросло до 3 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Кубань выросло до трех человек. Об этом сообщили в оперштабе региона.

По предварительным данным, двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Третий человек получил помощь амбулаторно.

На местах падения обломков работают оперативные и специальные службы. Кроме того, из-за возгорания на одном из предприятий в Славянском районе региональное управление Роспотребнадзора рекомендовало жителям не выходить на улицу, не открывать окна и чаще проводить влажную уборку. При появлении симптомов острого заболевания, одышки, кашля или обострения хронических болезней необходимо обратиться к врачу.

Атака на Краснодарский край была зафиксирована 13 сентября. Обломками дронов был поврежден газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Кроме того, повреждения получили четыре домовладения и поликлиника. В настоящее время специалисты устраняют последствия ЧП.

