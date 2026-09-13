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13 сентября, 15:27

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Песков: ВС РФ активизировали удары после открытия Киевом ящика Пандоры

Песков объяснил, до какого момента РФ не била "по всему подряд" на Украине

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту "Вестей" Павлу Зарубину заявил, что российская сторона не наносила удары по всем объектам на Украине, а начала это делать после того, как Киев своими действиями "открыл ящик Пандоры".

Песков также прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина будет отвечать на удары по своей энергетической инфраструктуре зеркальными мерами. Пресс-секретарь президента РФ назвал это "новым заявлением в эскалационном стиле".

По словам представителя Кремля, подобные высказывания напоминают "те самые планы на 40 дней" по нанесению сокрушительного удара по экономике России.

"Это был существенный эскалационный шаг", – добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что киевскому режиму становится тяжелее день ото дня.

"И сейчас им (киевскому режиму. – Прим. ред.) будет тяжело. Поэтому делают они воинственное провокационное заявление или не делают, наши военные уж точно знают, что им делать и как", – подчеркнул Песков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что военный потенциал РФ позволяет нанести удар по Киеву и основным объектам НАТО так, что от них "не останется камня на камне". Он подчеркнул, что подобный шаг стал бы точкой абсолютного невозврата для всей Земли.

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