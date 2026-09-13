ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Украинские военные с вечера 12 сентября наносят удары по учебно-тренировочному центру Запорожской атомной электростанции, входящей в состав "Росатома". Об этом сообщили в пресс-службе станции.

На данный момент зафиксировано более 10 атак с применением дронов. По предварительным данным, пострадавших нет, масштаб повреждений уточняется. Представители станции отметили, что сохраняется высокая опасность повторных ударов.

Представители ЗАЭС подчеркнули, что удары по учебно-тренировочному центру являются атакой на элемент системы ядерной безопасности. Там пояснили, что в этом центре проходит подготовка и тренировка персонала, отработка действий в нештатных и аварийных ситуациях.

"Для атомной станции это часть системы обеспечения безопасности: специалисты должны регулярно поддерживать навыки и быть готовыми действовать точно и слаженно в любой ситуации. Поэтому удары по объекту, связанному с подготовкой атомного персонала, – это удар не только по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности", – заявили в ЗАЭС.

Ситуация на самой станции остается под контролем: безопасность эксплуатации обеспечивается, радиационный фон находится в пределах нормы. Представители станции уточнили, что информация о последствиях атак будет уточняться по мере обследования объекта, после того как угроза повторных атак снизится.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что киевский режим 11 сентября нанес серию комбинированных ударов по бензовозам, подвозившим дизельное топливо для Запорожской АЭС. В результате погибли двое российских военных. Еще несколько солдат получили ранения, в том числе тяжелые.

Удары пришлись в непосредственной близости к периметру площадки атомной станции. Глава "Росатома" подчеркнул, что киевские организаторы ударов знали, что топливо жизненно необходимо станции, в том числе по причине того, что в августе-сентябре она почти три недели оставалась без внешнего электроснабжения и работала на дизелях. Дизельное топливо нужно для работы резервных генераторов на случай потери внешнего электроснабжения ЗАЭС.

