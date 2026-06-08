Гросси назвал "игрой с огнем" ситуацию вокруг атак на Запорожскую АЭС

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Атаки с применением дронов на Запорожскую АЭС представляют собой "игру с огнем", заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая на Мировой атомной неделе в Москве.

"Пожалуйста, не поймите меня неправильно и не цитируйте меня неверно, есть убеждение, что атомные электростанции не будут атакованы, хотя мы играем с огнем. То, что происходит вокруг Запорожья, является тому доказательством, потому что даже если не ведется прямой артобстрел станции, то есть дроны, которые прилетают", – подчеркнул он.

Гендиректор МАГАТЭ сравнил происходящее с попыткой дразнить медведя или тигра, поскольку становится ясно, что "что-то может произойти". Именно поэтому, как указал Гросси, он поддерживает постоянный диалог со всеми – во время конфликта важно вести переговоры с каждым, чтобы "убедиться, что этого не произойдет".

"Вы знаете, мы должны быть начеку", – призвал Гросси.

По его словам, атаки на АЭС являются недопустимыми, независимо от их географического расположения. Подобные действия – табу, будь то "Бушер", "Барака", Курская или Запорожская АЭС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по ЗАЭС 4 июня. Количество атак беспилотников составило не менее 20. Целью стала территория тепловой электростанции, где размещены объекты, поддерживающие работу линии электропередачи 330 кВ "Ферросплавная-1".

5-го числа после атаки украинских сил в районе ЛЭП "Днепровская" ранения получили пять военнослужащих. ВСУ нанесли удар по месту проведения ремонтных работ на линии ЗАЭС после введения режима тишины.

В результате станция оказалась полностью лишена электроснабжения. Спустя время подачу электричества удалось восстановить.