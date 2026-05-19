19 мая, 23:20

Политика

Небензя назвал недопустимым отсутствие реакции ООН на атаки на АЭС "Бушер"

Двойные стандарты генсека ООН Антониу Гутерриша, который ни разу не отреагировал на атаки против иранской АЭС "Бушер", являются категорически недопустимыми. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации.

Дипломат указал, что станция неоднократно подвергалась прямым ударам в последние месяцы. Эти противоправные и безрассудные действия создали угрозу безопасности и здоровью российских специалистов, работающих на объекте, а также в целом поставили весь регион Ближнего Востока на грань ядерной катастрофы.

"В результате госкорпорация "Росатом" и сотрудники российских загранучреждений в Иране были вынуждены провести сложнейшую операцию по эвакуации граждан нашей страны с находящейся под обстрелами станции", – добавил Небензя.

Отдельно постпред прокомментировал удар по территории АЭС "Барака" в ОАЭ, подчеркнув недопустимость нападений на любые объекты мирного атома. Российская сторона категорически осуждает действия тех, кто нанес удар по станции.

Дополнительную обеспокоенность вызывают угрозы в адрес иранской энергетической инфраструктуры, отметил Небензя. Он возложил ответственность за нынешнюю эскалацию в Ближневосточном регионе на США и Израиль. При этом устранение первопричин конфликта является единственным путем прекращения эскалации напряженности в отношении Ирана.

В свою очередь, РФ готова оказать содействие политико-дипломатическому урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном.

"Призываем стороны отказаться от языка угроз и повышения ставок и немедленно вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования в целях выхода на устойчивое и долгосрочное решение", – заключил российский постпред.

США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" 4 апреля, в результате погиб один из сотрудников атомной станции. При этом МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации, но выразило обеспокоенность инцидентом. Сразу же после ЧП "Росатом" начал эвакуацию российских специалистов.

