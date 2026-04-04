МАГАТЭ не зафиксировало повышение радиации после удара у АЭС "Бушер"

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не выявило повышения уровня радиации после удара близ АЭС "Бушер" в Иране. Об этом сообщается на странице организации в соцсети Х.

"Иран проинформировал МАГАТЭ об ударе снарядом недалеко от территории АЭС в Бушере сегодня утром, это уже четвертый подобный инцидент за последние недели", – говорится в сообщении.

По данным МАГАТЭ, от осколков снаряда погиб один из сотрудников физической защиты объекта.

Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность инцидентом, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы. По его словам, во вспомогательных зданиях на объектах может находиться жизненно важное оборудование для обеспечения безопасности.

В свою очередь, в посольстве РФ в Тегеране уточнили РИА Новости, что жертв и пострадавших среди россиян удалось избежать.

В начале марта взрывы прогремели в нескольких километрах от линии физической защиты АЭС "Бушер". Россия выразила особую обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности электростанции.

Позже по территории АЭС "Бушер" попал еще один снаряд. При этом радиационная обстановка на площадке станции после обстрела находилась в норме.

При этом проект строительства новых энергоблоков Бушерской АЭС остается в приоритетах "Росатома", несмотря на временную приостановку работ. Для обеспечения связи работников с родственниками в России корпорация организовала специальную горячую линию, учитывая, что обычные каналы связи затруднены.

