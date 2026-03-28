Захарова: Россия решительно осуждает деструктивный курс противников Ирана

Россия решительно осуждает деструктивный курс противников Ирана и призывает их немедленно остановиться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке – невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения", – приводит слова дипломата сайт МИД РФ.

Захарова напомнила, что ранее были нанесены целенаправленные удары по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Также появилась информация о новых обстрелах в районе АЭС "Бушер".

По словам дипломата, эти атаки заслуживают решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества. Однако продолжаются вопиющие нарушения международного права.

"О серьезности угрозы, которую противники Ирана пытаются игнорировать, а то и отрицать, обязано более внятно высказываться руководство МАГАТЭ", – подчеркнула представитель МИД.

Она указала, что осуществляющие эти атаки государства перечеркивают "Договор о нераспространении ядерного оружия" и проверочные механизмы МАГАТЭ.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе по территории АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана со стороны Израиля и США. Ракетный снаряд упал на территории станции, однако, предварительно, объект не получил никаких повреждений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что атаки на ядерные объекты в Иране могут привести к непоправимым последствиям.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли ракетные удары по Тегерану. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.