28 марта, 15:30

Захарова: Россия решительно осуждает деструктивный курс противников Ирана

Россия решительно осуждает деструктивный курс противников Ирана и призывает их немедленно остановиться. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Агрессоры продолжают повышать ставки в своей войне на Ближнем Востоке – невзирая на все связанные с этим риски, включая опасность масштабного радиоактивного заражения", – приводит слова дипломата сайт МИД РФ.

Захарова напомнила, что ранее были нанесены целенаправленные удары по тяжеловодному комплексу в Хондабе и заводу по производству концентрата урановой руды в Ардакане. Также появилась информация о новых обстрелах в районе АЭС "Бушер".

По словам дипломата, эти атаки заслуживают решительного осуждения со стороны всего мирового сообщества. Однако продолжаются вопиющие нарушения международного права.

"О серьезности угрозы, которую противники Ирана пытаются игнорировать, а то и отрицать, обязано более внятно высказываться руководство МАГАТЭ", – подчеркнула представитель МИД.

Она указала, что осуществляющие эти атаки государства перечеркивают "Договор о нераспространении ядерного оружия" и проверочные механизмы МАГАТЭ.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) сообщила о новом ударе по территории АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана со стороны Израиля и США. Ракетный снаряд упал на территории станции, однако, предварительно, объект не получил никаких повреждений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что атаки на ядерные объекты в Иране могут привести к непоправимым последствиям.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли ракетные удары по Тегерану. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Трамп пообещал приостановить удары по иранским энергообъектам на 5 дней

Главное

Как могут наказать за нарушение правил при жарке шашлыков?

За розжиг костра в парке вне специально отведенных мест грозит штраф

Если в результате пикника был причинен тяжкий вред здоровью человека, можно лишиться свободы

Читать
закрыть

Стоит ли обустраивать морские контейнеры для жизни на даче?

Контейнеры часто выбирают как альтернативу долгостроящимся кирпичным домам

Эксперты уверены: контейнеры стоит рассматривать как вариант для турбаз или кафе

Читать
закрыть

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

