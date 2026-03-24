Иран сообщил о новом ударе по АЭС "Бушер"

Новый удар зафиксирован по территории АЭС "Бушер" на юго-западе Ирана со стороны Израиля и США. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Уточняется, что ракетный снаряд упал на территории станции, однако, предварительно, объект не получил никаких повреждений. Технические сбои в работе АЭС также не фиксируются.

В прошлый раз снаряд попал по территории АЭС "Бушер" в середине марта. При этом радиационная обстановка на площадке станции после обстрела находилась в норме.

В начале месяца взрывы также прогремели в нескольких километрах от линии фактической защиты станции. Россия выразила обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности АЭС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.