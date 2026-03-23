23 марта, 13:28

Политика

В Кремле предупредили о последствиях атак на иранскую АЭС "Бушер"

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Атаки на ядерные объекты, в том числе АЭС "Бушер" в Иране, могут привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями", – сказал он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что обстрелы АЭС "Бушер" могут привести к взрыву как на японской "Фукусиме".

По его словам, опасность заключается в повреждении вспомогательного оборудования. Атомные реакторы не рассчитаны на то, что по ним будут наносить удары, объяснил он.

В середине марта было зафиксировано попадание снаряда по территории указанной АЭС. При этом радиационная обстановка на площадке станции после обстрела находилась в норме.

В начале марта взрывы также прогремели в нескольких километрах от линии фактической защиты АЭС. Россия выразила обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности электростанции.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли ракетные удары по Тегерану. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

Гендиректор "Росатома" Лихачев предупредил о катастрофе в случае удара по иранской АЭС

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
Главное

К чему может привести игнорирование депрессии?

Запущенная клиническая депрессия может привести к изменениям в мозге

Может постепенно ухудшиться память и способность концентрироваться

Читать
закрыть

Внедрят ли "белый список" в работу домашнего интернета?

IT-отделам московских провайдеров поручили запустить систему в кратчайшие сроки

Однако в Минцифры эту информацию опровергли

Читать
закрыть

Как накажут депутата Самокиша за посты о смерти Чака Норриса?

В Госдуме могут рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата

Самокиш может не пройти в новый созыв Госдумы

Читать
закрыть

Почему в Сети высмеивают когнитивное состояние Трампа?

Пользователи указывают на оговорки, ограниченный словарный запас и нестандартные шутки

Эксперты уверены: это можно соотнести с возрастом Трампа

Читать
закрыть

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

