В Кремле предупредили о последствиях атак на иранскую АЭС "Бушер"

Атаки на ядерные объекты, в том числе АЭС "Бушер" в Иране, могут привести к непоправимым последствиям. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает RT.

"Мы считаем нанесение ударов по ядерным объектам потенциально чрезвычайно опасным и чреватым, возможно, даже непоправимыми последствиями", – сказал он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предупредил, что обстрелы АЭС "Бушер" могут привести к взрыву как на японской "Фукусиме".

По его словам, опасность заключается в повреждении вспомогательного оборудования. Атомные реакторы не рассчитаны на то, что по ним будут наносить удары, объяснил он.

В середине марта было зафиксировано попадание снаряда по территории указанной АЭС. При этом радиационная обстановка на площадке станции после обстрела находилась в норме.

В начале марта взрывы также прогремели в нескольких километрах от линии фактической защиты АЭС. Россия выразила обеспокоенность рисками, которые американо-израильская агрессия создает для безопасности электростанции.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла 28 февраля, когда Вашингтон и Тель-Авив нанесли ракетные удары по Тегерану. В ответ Иран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.