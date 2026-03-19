WSJ: Трамп выступил против новых ударов по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп выступает против новых ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

По их словам, американский лидер отказался от новых ударов по энергообъектам после атаки Израиля на иранское газовое месторождение "Южный Парс", которая произошла 18 марта.

Трамп поддержал данную атаку и счел ее сигналом для Тегерана на фоне ситуации с Ормузским проливом. Вместе с тем глава Белого дома считает, что Иран понял этот сигнал и необходимость в новых ударах по энергоинфраструктуре отпала.

Однако американская сторона может быть вновь открыта к нанесению ударов по энергетическим объектам Ирана в зависимости от дальнейших действий властей республики, предупредили чиновники.

Ранее в Иране заявили, что Ормузский пролив откроется для свободного судоходства только после полного завершения военных действий в регионе и выполнения условий Тегерана. Любой мирный план, не отвечающий требованиям иранских властей, будет неприемлем для республики.

Иран также выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре. Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

