Иран намерен атаковать объекты нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре

Фото: AP Photo

Иран выпустил предупреждение, что намерен нанести удары по объектам нефтяного сектора в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, передает иранская государственная телерадиокомпания.

Граждан, находящихся в районах нефтяных объектов, призвали покинуть территории. Вещатель также перечислил ряд объектов, указав, что они являются законной целью и в ближайшее время будут атакованы.

Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на Лондонской бирже ICE выросла более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

В 16:01 по московскому времени цена Brent увеличилась на 5,01%, до 108,6 доллара за баррель. К 16:06 рост замедлился, нефть торгуется на уровне 108,04 доллара за баррель.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года выросла на 1,73%, до 97,18 доллара за баррель.

Цена нефти увеличилась на фоне конфликта США и Израиля с Ираном. В конце февраля Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Тегерана. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

В результате американо-израильских ударов более 61 тысячи гражданских объектов в Иране получили повреждения, также около 70 тысяч человек пострадали.