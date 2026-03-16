Более 61 тыс объектов Ирана повреждены в результате ударов США и Израиля

Более 61 тысячи гражданских объектов в Иране получили повреждения в результатов ударов США и Израиля. Об этом на брифинге заявила официальный представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани.

"61 182 гражданских объекта в стране получили повреждения. 18 180 жилым и коммерческим зданиям в Тегеране нанесен ущерб", – передает ее слова ТАСС.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении в тегеранском аэропорту Мехрабад самолета, которым пользовался экс верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По данным СМИ, воздушное судно загорелось после серии интенсивных ударов.

Вашингтон и Тель-Авив нанесли удары по Тегерану 28 февраля. После этого Иран атаковал Израиль и американские военные базы, расположенные в регионе.

В результате одной из атак по Исламской Республике погиб Али Хаменеи. Новым верховным лидером Ирана назначен сын погибшего аятоллы Моджтабы Хаменеи.