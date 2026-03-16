Трамп заявил о сохранении дипломатического диалога с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон и Тегеран продолжают вести диалог на дипломатическом уровне на фоне продолжающегося конфликта. Об этом он сообщил журналистам.

Тем не менее глава Белого дома отметил, что власти Ирана пока не проявляют готовности выполнить требования Соединенных Штатов. Главным требованием Вашингтона к Тегерану является отказ от планов создания ядерного оружия, подчеркнул президент США.

"Я не думаю, что они готовы сделать то, что им нужно сделать. Но я думаю, что в какой-то момент они будут готовы", – заявил Трамп.

Он добавил, что пока не готов объявить о завершении военной операции против Ирана. Он также отказался раскрывать планы о начале наземной наступательной операции в Тегеране.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи сообщил, что пока нет каких-либо конкретных инициатив по прекращению конфликта, однако Тегеран будет приветствовать ту, которая приведет к справедливому окончанию боевых действий.