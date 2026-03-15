Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
15 марта, 16:10

Политика

В МИД Ирана указали на отсутствие инициатив по завершению конфликта

В настоящее время нет каких-либо конкретных инициатив по прекращению вооруженного конфликта с США и Израилем. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Однако мы будем приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому окончанию конфликта", – сказал дипломат в беседе с изданием в Al Araby Al Jadeed.

Он подчеркнул, что состояние здоровья нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи хорошее. Он полностью контролирует ситуацию в исламской республике – обстановка в стране стабильная, никаких расколов в государственных институтах или армии нет.

Министр также выразил мнение, что за атаками на гражданские объекты в арабских странах может стоять Израиль. Это делается якобы с целью испортить их отношения с Тегераном.

"Американцы создали беспилотник LUCAS, похожий на наш Shahed. Он полностью идентичен ему, и с его помощью наносятся удары по целям в арабских странах", – добавил он.

При этом Арагчи указал, что со своей стороны Иран атаковал только военные объекты США и не наносил удары по гражданским целям или жилым районам в арабских странах.

В свою очередь, представитель "Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться.

"Иранские вооруженные силы полны решимости задействовать все геополитические возможности страны, включая управление и контроль за передвижениями через стратегически значимый Ормузский пролив", – приводит его слова Al Alam.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

СМИ писали, что Иран потребовал от США определенных гарантий для возобновления дипломатического процесса. В частности, Иран настаивает, чтобы Штаты гарантировали ненападение на республику, выплату репараций и согласие с дальнейшей реализацией Тегераном полного ядерного топливного цикла на своих объектах атомной энергетики.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика