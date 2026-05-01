В России введен ГОСТ на сигаретный табак

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт, регламентирующий параметры "начинки" сигарет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу данных ведомства.

ГОСТ устанавливает требования к ширине волокна резаного табака, используемого в табачных изделиях. В ведомстве пояснили, что от ширины табачного волокна напрямую зависят расход сырья при производстве, масса табака в каждой сигарете и, как следствие, содержание в дыме смолы, никотина и монооксида углерода.

Согласно документу, для трубочного табака ширина волокна должна превышать 1 миллиметр, тогда как для курительного табака этот показатель, напротив, должен быть меньше указанного значения. Новые нормы вступят в силу в июле 2026 года.

Ранее в России утвердили обновленный ГОСТ на вейпы и жидкости к ним. Так, стандарт будет запрещать производителям наносить на упаковку изображения вымышленных персонажей, а также делать устройства в виде сладостей, игрушек и напитков.