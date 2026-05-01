В ГД предложили сделать бесплатным первое образование по стратегическим направлениям

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сделать бесплатным первое высшее образование по стратегически важным и дефицитным специальностям. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его мнению, в первую очередь это должно коснуться врачей, учителей, ученых и инженеров. Политик напомнил, что его партия последовательно выступает за полную отмену платы за первое высшее образование для россиян.

Признавая, что на такую меру пока не хватает бюджетных средств, депутат призвал действовать поэтапно и начать с самых востребованных государством направлений, где ощущается острый дефицит кадров.

Также в качестве промежуточной меры Миронов предложил ограничить ежегодный рост стоимости обучения уровнем официальной инфляции и ввести предельные цены на образовательные услуги.

По его словам, сейчас вузы устанавливают расценки самостоятельно, из-за чего стоимость выросла за год до 30%, а в некоторых случаях достигает полутора-двух миллионов рублей.

Ранее в Госдуме предложили закрепить право студентов с детьми на перенос экзаменов. Депутаты отметили, что отсутствие единых правил приводит к неравным условиям для студентов в разных учебных заведениях. В связи с этим предлагается закрепить на федеральном уровне перечень оснований, при которых перенос экзаменов должен предоставляться в обязательном порядке.