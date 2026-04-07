В Госдуме предложили закрепить право студентов с детьми на перенос экзаменов

Фото: портал мэра и правительства Москвы​

Закрепить перенос промежуточных аттестаций по семейным обстоятельствам для студентов, имеющих детей, предложили в Госдуме. Об этом сообщает RT со ссылкой на вице-спикера нижней палаты Бориса Чернышова, выступившего с инициативой.

Парламентарий отметил, что сейчас порядок проведения экзаменов, зачетов и ликвидации академической задолженности устанавливается самими образовательными организациями и регулируется их внутренними актами.

По его словам, в ряде случаев вузы идут навстречу студентам-родителям и переносят аттестации из-за ухода за ребенком. Однако такие решения принимаются индивидуально и зависят от позиции администрации или преподавателей.

Депутат подчеркнул, что отсутствие единых правил приводит к неравным условиям для студентов в разных учебных заведениях. В связи с этим он предложил закрепить на федеральном уровне перечень оснований, при которых перенос экзаменов должен предоставляться в обязательном порядке.

Также инициатива предусматривает, что перенос аттестации будет осуществляться без образования академической задолженности и без применения дисциплинарных мер в рамках текущей сессии или в дополнительный установленный срок.

Ранее с поручением повысить пособия по беременности для студенток до прожиточного минимума выступил Владимир Путин. Ответственным лицом за реализацию поручения был назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Инициативу поддержали в министерстве труда, а также в министерстве образования и науки РФ. Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что рост выплат беременным студенткам создаст комфортные условия.