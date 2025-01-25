Путин поручил повысить пособия по беременности для студенток до прожиточного минимума

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Владимир Путин поручил правительству повысить пособия по беременности для студенток до прожиточного минимума. При этом речь идет о девушках, которые обучаются очно, следует из информации на официальном портале Кремля.

Ориентиром будет прожиточный минимум, установленный в регионе по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания. По этому вопросу президент ждет решений до 15 апреля. Ответственным лицом назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Глава государства также поставил задачу правительству и комиссии Государственного совета РФ по направлению "Семья" проработать к 1 декабря возможность увеличения маткапитала в зависимости от очередности рождения ребенка. Им также предстоит проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости в России. Отчеты требуется предоставить до 1 сентября, а затем до 10 февраля 2026 года.

Министерство здравоохранения РФ должно, в свою очередь, до 15 апреля предусмотреть в медосмотрах обследования, которые будут направлены на ранее выявление репродуктивных заболеваний, а также диагностику факторов риска их возникновения.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить женщин, получившим звание Мать-героиня с 2022 года, такими же социальными гарантиями, как у Героев Труда. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 15 апреля.

В перечне поручений Путина также указано, что все периоды отпуска по уходу за ребенком должны учитываться в страховом стаже.

"Снятие ограничения, касающегося максимальной длительности совокупного периода ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, засчитываемого в страховой стаж, а также установление коэффициента за полный календарный год иного засчитываемого в страховой стаж периода в отношении периода ухода одного из родителей за пятым и каждым последующим ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет", – уточняется в документе.

Президент также ждет до 5 марта от кабмина предложений по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи.

Рост выплат беременным студенткам создаст комфортные условия, считает депутат Госдумы Яна Лантратова. Инициативу поддержали в министерстве труда, а также в министерстве образования и науки.

На сегодняшний день беременные студентки получают от двух до пяти тысяч рублей. Однако, по мнению депутата, это нельзя считать существенной поддержкой. На этом фоне девушки часто вынуждены оставить учебу. Повышение выплат поможет студенткам, которые хотят продолжать обучение, уверена парламентарий.

