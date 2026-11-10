Подросток сбежал из психиатрического отделения больницы на Чукотке

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Подросток покинул территорию детского психиатрического отделения Чукотской окружной больницы в Анадыре. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на городскую администрацию.

По ее данным, 13-летний мальчик сбежал около 12:20 10 ноября. Его рост составляет 165–170 сантиметров, волосы светло-русые. В день пропажи мальчик был одет в черную футболку с принтом и облегающие лосины. Местонахождение подростка устанавливается.

Ранее шестилетняя девочка два раза сбежала из детского сада в Красноярском крае. В июле она сбежала первый раз во время прогулки, когда воспитатель отвлекся на другого ребенка.

Через несколько дней окно в спальне оставили открытым, а воспитатель ненадолго отлучилась. В результате девочка выбралась и пошла домой.

