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10 ноября, 09:52

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Daily Mail: деменция Брюса Уиллиса превращает его в "младенца"

Деменция Брюса Уиллиса превращает его в "младенца"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/scoutlaruewillis

Психическое состояние 71-летнего Брюса Уиллиса значительно ухудшилось спустя три года после выявления лобно-височной деменции: иногда актер напоминает ребенка, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Mail.

По данным издания, актер все сильнее отдаляется от окружающего мира и почти не осознает перемен, которые с ним произошли.

Собеседник из окружения Уиллиса рассказал, что порой актер напоминает ребенка: с интересом изучает вещи и будто впервые видит то, что его окружает. Внешне при этом он производит впечатление здорового мужчины.

Он понимает, что жизнь переменилась, однако масштаб болезни не осознает, добавил собеседник. О своем диагнозе Уиллис не говорит и почти не жалуется, хотя ощущает, что в нем что-то меняется. Заметно изменилась и личность актера. Из энергичного и общительного человека он превратился в более спокойного и не такого активного.

Уиллис завершил карьеру в 2022 году после того, как у него выявили афазию, повлиявшую на его когнитивные способности. Позднее у него диагностировали лобно-височную деменцию.

По словам супруги актера Эммы Хеминг, ее муж не до конца осознал свой диагноз и не знает, как его семье тяжело приходится. Однако она уверена, что он не хотел бы видеть их боль.

СМИ писали, что содержание Уиллиса обходится его жене более чем в 30 тысяч долларов в месяц. При этом страховка покрывает лишь малую часть расходов: оплачивать уход позволяет крупное состояние самого актера.

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