Водитель автокрана погиб при шиномонтаже в Магаданской области

Фото: MAX/"СУ СК России по Магаданской области"

В Магаданской области началась доследственная проверка по факту гибели водителя автокрана при монтаже покрышки. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.

Инцидент произошел 8 ноября. Предварительно, водитель автокрана "КамАЗ", работавший в подрядной организации одной из золотодобывающих компаний региона, проводил шиномонтаж колеса. Во время работ произошел взрыв покрышки, в результате чего мужчина погиб на месте.

Проверка организована по признакам преступления по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в городе Сатке Челябинской области рабочий погиб, упав в шахту. Во время работ погрузочно-доставочная машина опрокинулась и сорвалась с высоты около 20 метров. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

