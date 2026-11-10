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10 ноября, 10:00

Происшествия

Освобожденного из кол-центра в Мьянме россиянина признали жертвой работорговли

Фото: телеграм-канал "Посольство России в Таиланде"

Таиландские власти признали россиянина, освобожденного из мошеннического кол-центра в Мьянме, жертвой современной работорговли. Об этом ТАСС рассказал посол РФ в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, паспортно-визовые формальности уже урегулированы. Меры административного выдворения или депортации к мужчине применять не станут. После завершения процедур, предусмотренных иммиграционным законодательством королевства, он сможет вернуться в Россию, не приобретая статус депортируемого лица.

Дипломат рассказал, что россиянин находился в Таиланде в качестве туриста с друзьями: он путешествовал по Пхукету и Бангкоку. На острове россиянин начал общаться с девушкой, предположительно, гражданкой Таиланда, которая через три месяца предложила ему работать по специальности – архитектором-дизайнером. Новая знакомая попросила его провести работы в доме ее родственников в провинции Чиангмай, однако россиянин был доставлен в город Мэсот провинции Так и перенаправлен в Мьянму.

Возвращение туриста домой запланировано на 12 ноября прямым рейсом авиакомпании "Аэрофлот". Сейчас он едет из Мэсота в Бангкок, где дипмиссия предоставит ему временное размещение. Состояние здоровья мужчины удовлетворительное, медицинская помощь ему не нужна, добавил Томихин.

Гражданин России был освобожден из мошеннического кол-центра в Мьянме и направлен в депортационный центр в Мьявади в августе. После этого он обратился за помощью в посольство России в Бангкоке. 10 ноября его передали российским дипломатам.

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