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07 октября, 11:55

Происшествия

Россиянка задержана в Малайзии при ликвидации мошеннического кол-центра

Фото: depositphotos/belchonock

Россиянка оказалась среди 95 иностранцев, задержанных иммиграционной службой Малайзии в ходе операции по обезвреживанию мошеннического кол-центра, сообщил генеральный директор иммиграционной службы страны Закария Шаабан.

Операция в Сунгай-Лембинге, штат Паханг, состоялась после наблюдения, длившегося около месяца. Всего правоохранители задержали 98 человек: 95 иностранцев и трех граждан Малайзии. Среди иностранцев 88 граждан Китая, двое граждан Мьянмы, по одной гражданке России, Индонезии, Вьетнама, Камбоджи и одна жительница Гонконга.

"Обнаруженный нами способ работы заключался в использовании изолированного курортного комплекса в качестве оперативной базы, чтобы избежать обнаружения властями", – рассказал Шаабан журналистам.

По информации иммиграционной службы, официальную работу комплекс прекратил еще в 2025 году. Там около трех месяцев круглосуточно действовал предполагаемый мошеннический центр. Иностранцы жили и работали непосредственно на территории комплекса. Для сотрудников были установлены индивидуальные планы и показатели эффективности. За выполнение целей предусматривались комиссионные.

Власти считают, что группа ранее могла работать в других странах, включая Камбоджу и Вьетнам, периодически меняя место расположения, чтобы избежать обнаружения.

Россиянку задержали по статье малайзийского иммиграционного законодательства о пребывании в стране после истечения разрешенного срока. По этой же статье вместе с ней задержали 44 гражданина Китая. Всех задержанных иностранцев доставили в иммиграционное управление Путраджаи для дальнейшего расследования.

Ранее МИД России призвал россиян с осторожностью относиться к объявлениям в интернете о высокооплачиваемой работе в Таиланде. Речь идет о вакансиях в таких сферах, как туризм, деловое администрирование, переводческая деятельность и модельный бизнес. Нередко заказчиками такой рекламы являются транснациональные преступные сообщества.

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