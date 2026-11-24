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В преддверии новогодних праздников аферисты начинают обманывать покупателей с помощью поддельных распродаж и розыгрышей. Они обещают огромные скидки на подарки, предлагают товары по подозрительно низким ценам и торопят с оплатой. Об этом говорится в материалах МВД России.

Одним из способов обмана становятся копии страниц популярных маркетплейсов. На таких сайтах размещают предложения со скидками до 90%, рассчитывая привлечь покупателей выгодными условиями.

Другой вариант – продажа подарочных наборов по так называемым сказочным ценам. Продавцы требуют предварительно перевести деньги, но после получения оплаты перестают выходить на связь. В результате покупатель остается без товара и потраченных средств.

Также злоумышленники могут запускать фальшивые розыгрыши и рекламировать акции с ограниченным временем действия. Например, на странице появляется таймер с надписью "осталось 5 минут", чтобы заставить человека поторопиться и не проверять условия предложения.

Еще одна опасность связана с распространением ссылок на фишинговые сайты в чатах. Введенные там данные банковских карт и пароли попадают к преступникам. В дальнейшем они могут использовать эту информацию для списания денег, кражи аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах или шантажа.

В МВД советуют перед оплатой внимательно проверять адрес интернет-магазина. Ссылка должна вести на официальный сайт продавца, а не на его поддельную копию.

Ранее в ведомстве предупреждали о мошеннических ботах в Тик-Токе и Telegram, которые предлагали оплатить подписки на зарубежные сервисы. В частности, злоумышленники создавали поддельные сервисы для покупки ChatGPT Plus и выманивали у пользователей данные банковских карт.