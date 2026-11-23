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Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил об опасности распространения конфликта на Украине на регион Балтийского моря. Об этом глава немецкого оборонного ведомства сообщил журналистам после переговоров с украинским коллегой Евгением Хмарой в Берлине.

Писториус отдельно отметил, что боевые действия не должны распространиться на Балтийский регион. Он также указал на необходимость для украинской стороны учитывать риски дальнейшего расширения конфликта.

Заявление министра прозвучало на фоне инцидента в Финском заливе. 21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах, примерно в трех морских милях от российской границы, атаковали грузовое судно.

Корабль направлялся в Калининградскую область. По предварительным данным, на его борту перевозили лакокрасочные материалы. При этом угрозы для снабжения региона после происшествия не выявили.