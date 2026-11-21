Фото: MAX/"Минобороны России"

Угрозы для снабжения Калининградской области после нападения беспилотников на грузовое судно, следовавшее в регион, нет. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в мессенджере MAX.

"Нахожусь на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и Росморречфлотом. Вопрос на моем личном контроле", – написал глава региона.

В свою очередь, в Минобороны Финляндии сообщили, что средства пограничной охраны направляются к атакованному судну. Спасательную операцию после атаки БПЛА на судно возглавила Пограничная охрана Финляндии.

"Пограничная охрана Финляндии готовится к возможной ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в зоне ответственности Финляндии", – говорится в сообщении.

Об атаке БПЛА на грузовое судно, которое направлялось в Калининград, стало известно 21 ноября. Удар был нанесен в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы РФ. После случившегося была организована эвакуация экипажа.

По данным источника ТАСС, на борту находились лакокрасочные материалы. Дрозденко также сообщал, что с ночи 21 ноября над Ленобластью были сбиты 80 беспилотников. Последствия атаки при этом пока уточняются.

