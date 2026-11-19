19 ноября, 18:36Происшествия
Число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Курск выросло до 13 человек
Фото: MAX/"Александр Хинштейн"
Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Курск выросло до 13 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, среди пострадавших 8 женщин, 4 мужчин и 1 ребенок. Трое из них госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести.
Он добавил, что остальных после осмотра и оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.
Вооруженные силы Украины нанесли удар по Курску 19 ноября. В результате повреждения получили многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж.
Жильцам разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье и выплаты. Школы перевели на дистанционный формат обучения во второй половине дня. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.