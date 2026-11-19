Фото: MAX/"Александр Хинштейн"

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на Курск выросло до 13 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, среди пострадавших 8 женщин, 4 мужчин и 1 ребенок. Трое из них госпитализированы в областную больницу, у них травмы средней степени тяжести.

Он добавил, что остальных после осмотра и оказания первой помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Курску 19 ноября. В результате повреждения получили многоквартирные и частные дома, здание Арбитражного суда, Центральная городская библиотека, Дом быта и Курский медицинский колледж.

Жильцам разрушенных домов пообещали предоставить временное жилье и выплаты. Школы перевели на дистанционный формат обучения во второй половине дня. Следователи возбудили уголовное дело о теракте.