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Суд в Китае приговорил женщину по фамилии Чжао к 7 годам тюрьмы – почти 19 лет она выдавала себя за мужчину перед возлюбленной (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) по фамилии Лю и получила от нее более 70 тысяч долларов, сообщает портал KPSTV.

Знакомство Лю и Чжао состоялось в 2006 году. При первой встрече Чжао представилась мужским именем, скрыв, что является женщиной. Между ними завязался роман, и со временем пара начала говорить о свадьбе. Как рассказала Лю, она не подозревала, что все это время ее вводили в заблуждение.

С 2019 года Чжао стала обращаться к Лю за финансовой помощью. Вначале она просила деньги на лечение отца, затем – на услуги мастера фэншуй, обещавшего защитить от несчастий. Были и просьбы дать взаймы "до лучших времен". Лю продолжала помогать, не подозревая, что Чжао расходует часть полученных средств на азартные игры и аренду квартиры.

К июню 2025 года сумма, полученная от Лю, превысила 70 тысяч долларов. Тогда Лю обратилась в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что ее многолетний возлюбленный – женщина.

После этого Чжао подписала соглашение о возврате денег, но обещание не выполнила. Суд назначил ей 7 лет тюрьмы и постановил вернуть Лю всю сумму, которую она от нее получила.

Ранее в Китае мужчина пожалел о решении жениться спустя три дня после знакомства. История касается 32-летнего мужчины по фамилии Гу. Под давлением родителей он решил, что ему пора создавать семью, и обратился за помощью к свахе. Будущая жена заверила его, что у нее нет долгов, судимостей и генетических заболеваний. После пятиминутного видеозвонка пара решила сыграть свадьбу. Гу заплатил 265 тысяч юаней (более 2,8 миллиона рублей). В эту сумму вошли также вознаграждение свахи и выкуп невесты.

После заключения брака выяснилось, что женщина скрыла наличие долга, а также проблемы с показателями печеночных ферментов. Это привело к тому, что уже через несколько дней мужчина потребовал развода.

