19 ноября, 17:36Происшествия
ДТП произошло на Новомихайловском шоссе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Авария произошла на Новомихайловском шоссе в районе пересечения с Филатовским шоссе в Коммунарке. Движение в районе аварии не затруднено, сообщает столичный Дептранс.
Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы Москвы.
Ранее в ТиНАО в результате ДТП погибла женщина за рулем Mercedes. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в мачту освещения и дерево.
Еще одна авария произошла в Егорьевске. Там пассажирский автобус столкнулся с припаркованной машиной и зданием магазина, пострадавших не было.
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