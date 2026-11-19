Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авария произошла на Новомихайловском шоссе в районе пересечения с Филатовским шоссе в Коммунарке. Движение в районе аварии не затруднено, сообщает столичный Дептранс.

Обстоятельства происшествия и информация о возможных пострадавших уточняются. На месте работают оперативные службы Москвы.

Ранее в ТиНАО в результате ДТП погибла женщина за рулем Mercedes. По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в мачту освещения и дерево.

Еще одна авария произошла в Егорьевске. Там пассажирский автобус столкнулся с припаркованной машиной и зданием магазина, пострадавших не было.

