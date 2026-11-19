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Взрослым рекомендуется ограничиваться одним небольшим глазированным сырком 1–2 раза в неделю. Такой десерт можно включить в рацион, если в целом питание сбалансировано, в меню достаточно овощей и фруктов, а человек ведет активный образ жизни, рассказал врач-гастроэнтеролог и диетолог ГКБ имени В. П. Демихова Сергей Сафарян.

Специалист отметил, что глазированные сырки не стоит считать полноценным полезным перекусом. Творог в их составе содержит белок и кальций, однако сахар, глазурь и жирные начинки делают продукт скорее десертом.

При выборе сырка врач посоветовал изучать состав. В классическом варианте по ГОСТу на первом месте должен стоять творог, далее идут сахар и глазурь. Также в составе могут быть сливочное масло и сливки.

"Лучше выбирайте сырки с глазурью из темного шоколада – в ней больше какао и меньше сахара", – говорится в сообщении.

Насторожить должны обозначения "творожный продукт" и "молокосодержащий продукт", так как они могут указывать на меньшее содержание творога и более высокую степень переработки. Кроме того, в классическом сырке по ГОСТу не допускаются заменители молочного жира, растительные жиры, пальмовое и кокосовое масла.

Сафарян также рекомендовал обращать внимание на количество сахара не только в составе, но и в таблице пищевой ценности. Крахмал, камедь, каррагинан и консерванты сами по себе разрешены и не делают продукт небезопасным, однако в сырках, изготовленных по ГОСТу, их быть не должно.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев посоветовал ограничить употребление манной каши из-за ее влияния на уровень сахара в крови. Специалист отметил, что людям с диабетом важно сочетать сложные углеводы с белком и полезными жирами. В качестве оптимального варианта врач назвал гречку, которую рекомендуется есть с курицей, оливковым маслом и овощами.