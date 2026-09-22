Россияне встали на защиту гречки после оскорблений американца в соцсети X

Американский пользователь соцсети X раскритиковал гречневую крупу, назвав ее "кормом для скота". Это заявление возмутило жителей России, которые отметили, что гречка – богатый витаминами суперфуд. Подробности – в материале Москвы 24.

Гречневая война

Пользователи социальной сети X ополчились на публикацию американца с ником Tempund, назвавшего гречку "едой для скота". Пост, вызвавший гнев, стал ответом на публикацию русскоязычного пользователя с ником colly_grant.

"Изучала страничку норвежской кухни в Википедии... Очень тоскливое зрелище, если честно", – написала она.

После этого американец оставил комментарий с оскорблением в адрес гречки, сопроводив его картинкой каши.

"Русские выкладывают подобные посты, как будто один из основных продуктов их рациона – буквально не корм для скота, замаскированный под еду", – заявил он, добавив, что ему кажется непривлекательным внешний вид крупы.

На это посыпались ответы от многочисленных комментаторов из разных стран, в том числе из России. Пользователю из США указали, что граждане его страны не имеют права критиковать чужие блюда, когда их национальная кухня – это "хрючево на 7 тысяч калорий" из масла и сахара.

"Давайте есть американский хлеб, похожий на губку", "тем временем основа американского рациона – кукуруза. Ею европейцы кормят свиней", "фанат мак-энд-чизового комбикорма – ему есть что сказать", "американцам вообще не стоит рассуждать о чужой еде. Гречка – это суперфуд, и это не мы страдаем от патологического ожирения и не можем вызвать скорую, потому что разоримся, лол", "американцы, когда в их миске что-то кроме растительного горелого трансжира с кукурузным сиропом и холестерином", – писали комментаторы.

Некоторые пользователи также обратили внимание на то, что под постом против негатива американца сплотилось все славянское население Европы.

"Панславяне невозможны, говорили они. Но стоило какому-то пиндосу оскорбить гречку..." – пошутил один из пользователей.

При этом другой комментатор и вовсе назвал обсуждение гречки в Сети "первой гречишной войной".

Кладезь витаминов

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала Москве 24, что гречка действительно справедливо считается суперфудом. По ее словам, научно подтверждены антиоксидантные эффекты за счет рутина (витамина P) и кальцитина: эти вещества защищают сосуды и организм от свободных радикалов, снижают риск воспаления.





Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Польза для пищеварения присутствует за счет клетчатки – до 11 граммов на 100 граммов сухой крупы. Клетчатка мягко стимулирует работу кишечника, улучшая микробиоту и не раздражая слизистую. При этом за счет магния гречка поддерживает сердечно-сосудистую систему, нормализует липидный обмен.

Врач отметила, что гречку рекомендовано включать в диетический рацион, так как сложные углеводы медленно усваиваются, обеспечивая более длительное насыщение, а это препятствует резким скачкам глюкозы.

"За счет магния и витаминов группы В крупа благотворно влияет на работу нервной системы. Она подходит для профилактики анемии, так как содержит железо, что способствует нормальному кроветворению", – сказала эксперт.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Однако продукт все равно остается достаточно калорийным и высокоуглеводным, несмотря на то что он содержит также белки. Поэтому важно соблюдать пропорции с учетом других приемов пищи. Ежедневная норма гречки для взрослого здорового человека – 150–200 граммов в готовом виде за раз.

Однако гречку не рекомендуется употреблять ежедневно при хроническом заболевании почек, при обострении язвенной болезни, гастрите и колите.

"Лицам с тяжелыми заболеваниями мочевыделительной системы, при диабете и избыточной массе тела требуется консультация врача", – предупредила диетолог.

Гречка и курица – идеальное сочетание

В свою очередь, специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, что гречку правильно сочетать с продуктами, богатыми витамином С, органическими кислотами и животными белками, чтобы усваивались все минералы.





Ольга Ромашина специалист в области РПП, нутрициолог Перед варкой крупу полезно замачивать – это поможет нейтрализовать фитиновую кислоту, которая мешает всасыванию полезных веществ.

Гречка богата железом, но для его максимального усвоения нужно сочетать крупу с содержащими витамин С продуктами: свежим болгарским перцем, брокколи, зеленью или лимонным соком. Хорошим дополнением станет мясо птицы или рыба, так как животный белок активирует усвоение растительного железа.

"Также полезны ферментированные продукты, например квашеная капуста, за счет содержания органических кислот", – рассказала нутрициолог.

Полезным сочетанием является гречка с запеченной в духовке курицей. Для этого нужно отдельно обжарить филе с луком и морковью, затем добавить крупу с водой в форму для запекания и готовить до выкипания жидкости. Отдельно нужно приготовить салат: нарезать соломкой свежий сладкий перец и зелень по вкусу, заправить овощи можно лимонным соком.

Еще один вариант – гречневая каша с яйцом пашот, авокадо и порцией квашеной капусты. Для приготовления гречку нужно сварить в сотейнике и сделать воронку в приготовленной крупе ложкой, куда следует аккуратно влить яйцо, далее варить 3 минуты. После на тарелке собрать гречку с яйцом, нарезанным лососем и порцией квашеной капусты.

Для вегетарианского меню подойдет гречка, тушенная с нутом или чечевицей и шпинатом. На сковороде с толстым дном нужно обжарить лук с морковью, всыпать гречку и нут, добавить воду, посолить и варить 15–20 минут.

За 5 минут до конца добавить замороженный шпинат. По желанию можно полить лимонным соком и посыпать зеленью.