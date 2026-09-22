Fan ID введут на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России с 1 октября

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С 1 октября для прохода на домашние матчи команд Российской Премьер-лиги (РПЛ) в рамках Кубка России потребуется карта болельщика (Fan ID). Это следует из распоряжения российского кабмина, размещенного на портале опубликования правовой информации.

Ранее карта болельщика была нужна для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и игры за Суперкубок РФ.

С февраля 2023 года Fan ID можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность человека, а также наличие учетной записи на портале "Госуслуги".

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что в хоккее карту болельщика не планируют вводить, а в футболе она применяется исключительно ради безопасности фанатов.



