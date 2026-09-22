Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 19:25

Спорт

Fan ID введут на домашних матчах клубов РПЛ в Кубке России с 1 октября

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

С 1 октября для прохода на домашние матчи команд Российской Премьер-лиги (РПЛ) в рамках Кубка России потребуется карта болельщика (Fan ID). Это следует из распоряжения российского кабмина, размещенного на портале опубликования правовой информации.

Ранее карта болельщика была нужна для посещения матчей РПЛ, финала Кубка России и игры за Суперкубок РФ.

С февраля 2023 года Fan ID можно оформить в любом столичном центре госуслуг "Мои документы". Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность человека, а также наличие учетной записи на портале "Госуслуги".

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявлял, что в хоккее карту болельщика не планируют вводить, а в футболе она применяется исключительно ради безопасности фанатов.

Fan ID введут на матчах Кубка России с 1 октября – СМИ

Читайте также


спорт

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика