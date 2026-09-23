Застрявшую между зданиями женщину спасли в Пермском крае

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Спасатели вызволили 41-летнюю женщину, которая застряла между стенами дома и соседнего строения в Кунгуре Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба Кунгурской поисково-спасательной службы.

Информация о происшествии на улице Почтовой поступила через оператора 112. На место выехала поисково-спасательная группа и извлекла женщину из зажатого пространства.

В службе уточнили, что пострадавшая чувствует себя нормально и не нуждается в медицинской помощи.

Ранее пенсионера, на почти сутки пропавшего в лесу под подмосковным Подольском, нашли в болоте. 91-летний мужчина застрял в болотистой местности и не мог выбраться сам. Его обнаружила ночью 22-го поисковая группа, эвакуировала и передала медикам с признаками переохлаждения.