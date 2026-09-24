ВС РФ поразили логистические центры в Киеве и Одесской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью армия России нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по телекоммуникационным и логистическим центрам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно информации от ведомства, для атаки использовались высокоточные средства поражения, как наземные, так и воздушные, а также беспилотные летательные аппараты. Были атакованы и морские суда, которые применялись в интересах Вооруженных сил Украины. Все намеченные цели были успешно поражены.

Ранее ВС России ударили по центру обработки данных New-Telco в Киеве, благодаря которому осуществлялся обмен интернет-трафиком Минобороны Украины. Кроме того, поражен центр обработки данных United DC, который обеспечивал обработку и передачу информации, а также международную связь спецслужб противника.

Помимо дата-центров, атаке подверглись логистические и складские терминалы, использовавшиеся в интересах ВСУ.