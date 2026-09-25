Фото: кадр из сериала "Мисс Бабуля"; режиссер – Пак Ён-сун; производство – HIGROUND, Korean Broadcasting System (KBS), Yein Plus En

Мосгорсуд запретил распространение дорамы "Мисс Бабуля" на сайте озвучки Softbox. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе инстанции.

"Московским городским судом рассмотрено исковое заявление ООО "Иви.ру" к Гиперхостингу (Hyperhosting) о защите исключительных прав на аудиовизуальное произведение "Мисс Бабуля", размещенное на сайте в сети Интернет", – говорится в сообщении.

Суд постановил, что истец является автором и обладателем исключительного права на дораму, а ответчик, будучи провайдером хостинга сайта Softbox, использует произведение без его согласия. Иск был удовлетворен.

Гиперхостингу запретили создавать технические условия для размещения "Мисс Бабули". Кроме того, ему ограничили доступ к сайту озвучки на постоянной основе. Решение направлено в Роскомнадзор для исполнения.

Ранее стало известно, что Кузьминский суд Москвы приступит к рассмотрению иска студии "Маша и Медведь" об исключительных правах на персонажей к их автору Олегу Кузовкову. Он заключил договор об исключительных правах со студией в 2010 году.

Однако после истечения установленного срока в 2025 году автор прекратил сотрудничество с истцом, а позже заявил о планах спродюсировать полнометражный фильм про популярных мультгероев, но с "обновленным образом персонажей". После этого правообладатель сериала студия "Маша и Медведь" инициировала судебное разбирательство.